Agopuntura e neuroscienze | Una pratica antichissima oggi integrata nella medicina

"L’agopuntura non è una panacea ma ha possibilità terapeutiche importanti e poco conosciute" inizia Cecilia Lucenti. Il telefono dell’ambulatorio in Pantaneto squilla ininterrottamente, del resto fra sedute terapeutiche e le tante sfide di AMI, il tempo non è mai abbastanza. Pochi sanno che l’agopuntura ha innumerevoli applicazioni cliniche e che la senese Cecilia Lucenti, medico chirurgo, è uno dei massimi esperti in Italia e presidente di AMI, Agopuntura Medica Integrata, associazione da lei fondata nel 2018 con sede a Siena, che oggi conta circa trecento iscritti. L’agopuntura è classificata tra le "medicine non convenzionali" ritenute rilevanti dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

