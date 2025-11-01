Aggressioni al personale sanitario sinergia tra Prefettura e sindacati per tutelare gli operatori
Un coordinamento tra istituzioni per trovare soluzioni concrete contro la violenza negli ospedali. E' il piano messo a punto in un recente incontro in Prefettura indetto dalla Confsal in cui era presente tra gli altri la Fials come federazione sanità e che sta prendendo corpo giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
