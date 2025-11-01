Aggressione in centro La denuncia si irrobustisce

Un procedimento penale ancora a carico di ignoti, ma con una querela che prende forma e si irrobustisce giorno dopo giorno. E’ ancora caccia agli aggressori del 30enne cesenate di origine albanese che la notte tra l’11 e il 12 ottobre è stato preso a calci e pugni in centro a Cesena da una banda numerosa di ragazzi sui 20 anni. Il 30enne passeggiava con un amico coetaneo di origini marocchine. I due sarebbero stati aggrediti da una quarantina di persone. La miccia scatenante, secondo la testimonianza della vittima, sarebbe dettata da motivazioni razziali: un’offesa pesante sull’origine di uno dei due e poi la violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in centro. La denuncia si irrobustisce

Altre letture consigliate

? Ancora aggressione in centro a Palermo a una pattuglia della polizia municipale - Leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/31/palermo-ancora-unaggressione-in-centro-pattuglia-della-polizia-municipale-circondata - facebook.com Vai su Facebook

AGGRESSIONE OMOBOFA A METAPONTO, INTERVENTO DI ARCIGAY BASILICATA E CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE ARTEMIDE - X Vai su X

Aggressione in centro. La denuncia si irrobustisce - Il legale del 30enne picchiato da un gruppo di giovanissimi ha chiesto l’acquisizione delle immmagini delle telecamere e di due testimonianze. Segnala msn.com

Aggressione in centro. Picchiati due ragazzi - Scendono dall’auto e aggrediscono con calci e pugni due giovani che stavano passeggiando, pestandoli e lasciandoli in mezzo alla strada, poi risalgono in macchina e si allontanano. Secondo ilrestodelcarlino.it

Aggressione omofoba al centro di Roma, la denuncia di un 25enne - I carabinieri stanno indagando sulla vicenda di un 25enne che ha denunciato di essere rimasto vittima di un'aggressione omofoba nei giorni scorsi al centro di Roma. Lo riporta ansa.it