aggressione in centro la denuncia si irrobustisce

1 nov 2025

Un procedimento penale ancora a carico di ignoti, ma con una querela che prende forma e si irrobustisce giorno dopo giorno. E’ ancora caccia agli aggressori del 30enne cesenate di origine albanese che la notte tra l’11 e il 12 ottobre è stato preso a calci e pugni in centro a Cesena da una banda numerosa di ragazzi sui 20 anni. Il 30enne passeggiava con un amico coetaneo di origini marocchine. I due sarebbero stati aggrediti da una quarantina di persone. La miccia scatenante, secondo la testimonianza della vittima, sarebbe dettata da motivazioni razziali: un’offesa pesante sull’origine di uno dei due e poi la violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

