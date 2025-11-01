Il capogruppo della Lega nel Quartiere 1 di Firenze, Salvatore Sibilla, è stato aggredito oggi alle 11.30 da uno straniero. Mentre si trovava all'interno della propria auto, un uomo, dopo averlo riconosciuto, si sarebbe avvicinato al veicolo, aggredendolo fisicamente. "Sibilla, nel tentativo di allontanarlo, è sceso dalla vettura accorgendosi solo in un secondo momento di avere il sopracciglio spaccato a causa del colpo ricevuto e si è così recato Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso", denuncia la Lega per Salvini Premier. All'esponente politico è giunta la solidarietà dalla segreteria provinciale del Carroccio, che parla di “atto grave e inaccettabile in una città libera e democratica come Firenze”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aggredito il capogruppo della Lega Sibilla: "Non mi farò intimidire"