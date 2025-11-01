Aggredisce la moglie e il figlio con una mannaia a Prato arrestato | la donna ha riportato la recisione quasi completa del polso destro e ha perso due dita

Con una mannaia ha aggredito la moglie, recidendole quasi del tutto il polso destro e due dita della mano sinistra, e il figlio 20enne. Per questo un 48enne di origini cinesi è stato arrestato a Prato dalla polizia per lesioni gravissime e maltrattamenti. Durante l'aggressione era presente la figlia minore della coppia, rimasta illesa. La donna, 45 anni, è ricoverata all'ospedale fiorentino di.

