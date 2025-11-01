Aggredisce i poliziotti che finiscono in ospedale | detenuto trasferito dal carcere di Vasto
Avrebbe aggredito qualche giorno fa un ispettore e un assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria, che hanno riportato 15 giorni di prognosi ciascuno: gli episodi sono accaduti nel carcere di Vasto. Il detenuto accusato - una decina gli episodi violenti - ora è stato trasferito e nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
