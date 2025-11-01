Agenti in borghese e telecamere contro l' abbandono dei rifiuti | giro di vite a Realmonte

Agrigentonotizie.it | 1 nov 2025

Giro di vite anche a Realmonte contro chi non rispetta le regole della raccolta differenziata.Il comandante della polizia locale, Antonio Quagliata, su input del sindaco, Alessandro Pietro Mallia, e dell’assessore, ha disposto una serie di controlli mirati per verificare come i cittadini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

