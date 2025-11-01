Agente morto a Napoli cordoglio Colle

9.21 Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte dell'agente di Polizia morto in servizio nel Napoletano, vittima di un incidente. Da Mattarella, "profondamente rattristato", "sentimenti di solidarietà e vicinanza". Il "drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell'ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità", scrive il ministro dell'Interno Piantedosi. E il Capo della Polizia Pisani: La "dedizione e sacrificio" dell'agente morto "sempre un esempio per tutti noi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it