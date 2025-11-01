Agcom stop ai siti porno senza verifica dell’età | data ed elenco completo

Dal 12 novembre 2025, navigare su siti per adulti in Italia non sarà più così semplice. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato le linee guida che impongono a 48 piattaforme pornografiche di introdurre sistemi stringenti di verifica dell’età. Chi non si adeguerà rischia il blocco. L’obiettivo è creare una barriera digitale per proteggere i minori, che oggi accedono a questi contenuti con un semplice clic, senza alcun filtro. La nuova normativa pone fine all’accesso libero, sostituendolo con un doppio sistema di autenticazione. Come si accederà. Finite le semplici autodichiarazioni: non basterà più cliccare su “Sono maggiorenne”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

