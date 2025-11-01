Agcom ridisegna la home delle smart tv | Rai e Mediaset tornano in primo piano

Chi pensava che la guerra tra tv tradizionali e piattaforme digitali si combattesse solo sui contenuti, ora ha la prova di un altro fronte caldo: la prima schermata della smart tv. È qui, forse, che si gioca la vera partita tra i colossi dell’intrattenimento. Non più una sfida solo sul cosa guardiamo, ma sul come arriviamo a guardarlo. Il nodo dell’accesso. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato nuove linee guida che impongono la “ prominence ” – ovvero la visibilità privilegiata – dei servizi radiotelevisivi di interesse generale. In pratica, Rai, Mediaset e le altre emittenti storiche dovranno avere un posto d’onore nelle interfacce di smart tv, box e autoradio connesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

