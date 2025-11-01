Agcom ridisegna la home delle smart tv | Rai e Mediaset tornano in primo piano
Chi pensava che la guerra tra tv tradizionali e piattaforme digitali si combattesse solo sui contenuti, ora ha la prova di un altro fronte caldo: la prima schermata della smart tv. È qui, forse, che si gioca la vera partita tra i colossi dell’intrattenimento. Non più una sfida solo sul cosa guardiamo, ma sul come arriviamo a guardarlo. Il nodo dell’accesso. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato nuove linee guida che impongono la “ prominence ” – ovvero la visibilità privilegiata – dei servizi radiotelevisivi di interesse generale. In pratica, Rai, Mediaset e le altre emittenti storiche dovranno avere un posto d’onore nelle interfacce di smart tv, box e autoradio connesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
AGCOM ridisegna il SIC: cosa cambia per i media italiani - X Vai su X
Agcom impone di ridisegnare la Smart Tv: per i canali tv tradizionali non basta un'icona annegata tra le app - L' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone alle piattaforme di Smart TV un «carosello» sulla home dell'interfaccia con accesso ai grandi network (Rai, Mediaset, La7, etc), oltre a più icon ... Scrive corriere.it
AGCOM impone nuovi obblighi ai produttori di Smart TV: link diretti ai canali nazionali, locali e radiofonici - box: in home screen dovranno comparire icone dirette per RAI, Mediaset, La7, Sky, Warner e TV locali. Si legge su tuttotech.net
Prominence, ok alle linee guida Agcom: icone speciali in homepage per segnalare broadcaster nazionali e Tv locali - Agcom ha dato il via libera alle linee guida sulla prominence televisiva annunciando l’introduzione di nuove icone in home page. Scrive key4biz.it