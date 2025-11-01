Affidiamo la panchina a Edoardo Sacchini | Comunicato Juventus | altro che Spalletti si va con la linea giovane

Affidiamo la panchina a Edoardo SacchiniComunicato Juventus: altro che Spalletti, si va con la linea giovane"> Situazione delicata in casa Juventus, dove si sta cercando il nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor. Missione compiuta per Massimiliano Brambilla, allenatore ad interim della Juventus, che alla sua prima e unica panchina bianconera festeggia un convincente 3-1 contro l’Udinese. Nonostante il successo, Brambilla minimizza i meriti: “Ho fatto un solo allenamento e sono stato due giorni con la squadra: ho cercato di trasmettere fiducia e tranquillizzare i ragazzi, ma sono giocatori forti ed esperti e sanno cosa fare”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

