Aeroporto di Foggia | si riparte Oggi il primo volo Aeroitalia per Milano

L’aereo Embraer ERJ-175 da 88 posti è arrivato al “Gino Lisa” ieri. Stamani alle 8,20 il primo volo operato da Aeroitalia: Foggia-Milano Malpensa. L’aeroporto “Gino Lisa” riprende oggi l’attività. In programma, stando a quanto pubblicato nel sito di Aeroporti di Puglia, anche il volo di ritorno e, nel pomeriggio, una nuova partenza con il vettore Skyalps per Milano Orio al Serio. —– Di seguito il comunicato: “Siamo orgogliosi di inaugurare domani, 1° novembre 2025, la rotta Foggia–Milano Malpensa, che segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per l’Aeroporto Gino Lisa e per l’intera regione Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Aeroporto di Foggia: si riparte Oggi il primo volo Aeroitalia per Milano

Approfondisci con queste news

Aeroitalia decolla da Foggia: nuova era per l’aeroporto “Gino Lisa” tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Foggia, all'aeroporto «Gino Lisa» presentati gli operativi Aeroitalia - X Vai su X

PUGLIA Foggia, riparte l’aeroporto “Gino Lisa”: accordo tra Aeroporti di Puglia e Aeroitalia per riattivare i voli - L’intesa con Aeroitalia e il progetto imprenditoriale di Puglia Sky segnano un nuovo capitolo per la mobilità aerea in Capitanata. Riporta statoquotidiano.it

Piemontese: “Con Aeroitalia da Foggia si riparte: il ‘Gino Lisa’ è una infrastruttura strategica per lo sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno” - Piemontese: “Con Aeroitalia da Foggia si riparte: il ‘Gino Lisa’ è una infrastruttura strategica per lo sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno” “La ... Riporta ilsipontino.net

"Il Gino Lisa è un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno” - Guardando al futuro, Piemontese ha parlato di una “nuova stagione” che si apre con Aeroitalia: “Lo scalo di Foggia è oggi parte a pieno titolo della rete regionale e nazionale dei trasporti. Si legge su statoquotidiano.it