Aeroporto bloccato per due ore | stop ai voli per avvistamenti di droni
Per quasi due ore, questa sera, lo scalo di Berlino Brandeburgo è rimasto paralizzato. Decolli e atterraggi sono stati sospesi dopo la segnalazione di droni non identificati nello spazio aereo dell’aeroporto, l’ultimo episodio di una serie di allarmi analoghi registrati negli ultimi mesi in diverse città europee. A confermarlo è stato un portavoce dello scalo, spiegando che la sospensione delle operazioni è avvenuta tra le 20.08 e le 21.58. Nel frattempo, “ un’intera serie di voli è stata dirottata verso altri aeroporti tedeschi”, provocando disagi per centinaia di passeggeri e ritardi a catena sulle tratte nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
