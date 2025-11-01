Aeroitalia | aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa
Ai passeggeri di oggi un voucher omaggio Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa con 53 passeggeri a bordo. Il volo questa mattina ha subito un ritardo rispetto all’orario previsto di partenza a causa di un guasto tecnico. L’aereo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Atterra a Foggia il primo aereo di Aeroitalia che collegherà Gino Lisa a Milano, Torino e Bologna ? - facebook.com Vai su Facebook
Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa - Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa Ai passeggeri di oggi un voucher omaggio Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per ... Segnala statoquotidiano.it
Aeroitalia pronta a decollare dal “Gino Lisa” di Foggia: presentazione ufficiale del nuovo operativo - Aeroitalia pronta a decollare dal “Gino Lisa” di Foggia: presentazione ufficiale del nuovo operativo e nasce “Puglia Sky” Foggia, 17 ottobre 2025 – Grandi novità per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Riporta statoquotidiano.it
E' decollato il volo Foggia-Milano, ritardo di oltre 4 ore - Dopo oltre quattro ore di ritardo è decollato alle 12. Lo riporta msn.com