Aeroitalia | aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai passeggeri di oggi un voucher omaggio Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa con 53 passeggeri a bordo. Il volo questa mattina ha subito un ritardo rispetto all’orario previsto di partenza a causa di un guasto tecnico. L’aereo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

aeroitalia aereo decollato dal gino lisa di foggia per milano malpensa

© Ilgiornaleditalia.it - Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa

Contenuti che potrebbero interessarti

Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa - Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa Ai passeggeri di oggi un voucher omaggio Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per ... Segnala statoquotidiano.it

aeroitalia aereo decollato ginoAeroitalia pronta a decollare dal “Gino Lisa” di Foggia: presentazione ufficiale del nuovo operativo - Aeroitalia pronta a decollare dal “Gino Lisa” di Foggia: presentazione ufficiale del nuovo operativo e nasce “Puglia Sky” Foggia, 17 ottobre 2025 – Grandi novità per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. Riporta statoquotidiano.it

aeroitalia aereo decollato ginoE' decollato il volo Foggia-Milano, ritardo di oltre 4 ore - Dopo oltre quattro ore di ritardo è decollato alle 12. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aeroitalia Aereo Decollato Gino