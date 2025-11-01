Aereo per Milano bloccato al Gino Lisa Vasile | Non ne facciamo una tragedia ne sta arrivando un altro
Mattinata complicata all’aeroporto Gino Lisa di Foggia, dove il volo diretto a Milano Malpensa, previsto per le 8.20, è rimasto a terra a causa di un problema tecnico. La direzione dello scalo ha comunicato un ritardo di due ore e quaranta minuti, in attesa dell’arrivo di un aereo sostitutivo da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Atterra a Foggia il primo aereo di Aeroitalia che collegherà Gino Lisa a Milano, Torino e Bologna ? - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero aereo del 29 ottobre, tutto bloccato per 24 ore: gli orari e i voli garantiti - Voli a rischio ritardo in diversi aeroporti italiani per gli scioperi nazionali e regionali nel settore aereo proclamati il 29 ottobre ... Da quifinanza.it
Volo bloccato a Malpensa per terrorismo: arrestato un 24enne francese. «L'aereo era già in pista, stava per decollare» - Poi l'arresto, a fini estradizionali, di un 24enne francese di origine marocchina, ricercato dalle Autorità transalpine in ... Scrive leggo.it
Milano Malpensa, paura su un volo in partenza: bloccato il decollo e fermato un 24enne ricercato per terrorismo - Un ventiquattrenne francese di origine marocchina è stato arrestato, a fini estradizionali. Si legge su ilmessaggero.it