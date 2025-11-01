adriatik sunset sul petralata dj alessandro baldini tra i monti

Domani pomeriggio sarà trasmesso in prima assoluta sui social l’ottavo episodio di Adriatik Sunset, il progetto di musica, immagini ed effetti speciali diretto e ideato dal dj marchigiano, originario di Mondolfo, Alessandro Baldini. Il format, nato nel 2021 durante la pandemia, ha lo scopo di accendere i riflettori sui territori più originali e poco conosciuti della riviera adriatica e della fascia appenninica alle sue spalle attraverso dei video cortometraggi cinematografici dove musica e spettacolo si fondono con i luoghi in cui sono effettuate le riprese. In questo ottavo episodio, che avrà come location il monte di Pietralata, e per la precisione l’area attigua al Chiosco delle Aquile, nel cuore della Riserva Naturale del Furlo, ci sarà come sempre il video dj set di Alessandro Baldini con sonorità tecno melodiche, accompagnato stavolta dalle note di un’arpa celtica suonata da Catia Ripanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

