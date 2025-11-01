Addio signora Piange l’Italia l’annuncio della sua morte è un colpo al cuore
Ci sono addii che sorprendono per la loro delicatezza, come una carezza improvvisa che lascia un segno profondo. La notizia ha scosso chi amava quella voce sottile capace di raccontare la fragilità umana con uno stile unico, sospeso tra ironia e malinconia. Una vita intera a osservare il mondo con occhi lucidi e penna affilata, sempre fedele a un'idea di letteratura fatta di dettagli, silenzi e piccoli gesti mai urlati. Il suo nome era sinonimo di eleganza narrativa, ma anche di discrezione e misura, qualità ormai rare. Nata a Genova nel 1935, figlia di uno dei più importanti giuristi italiani, aveva scelto di vivere tra la quiete di Lucca e il fermento di New York.
