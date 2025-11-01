Addio all’attore che prestò il volto all’agente che addestrando Nikita a diventare una spietata killer toccò il cuore di mezzo mondo video

La sua immagine resterà per sempre legata a un nome in codice, Bob, e a uno dei cult cinematografici più graffianti degli anni Novanta: Nikita. L’attore francese di origini turche Tchéky Karyo è morto in Bretagna all’età di 72 anni a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico europeo e internazionale. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia – la moglie, l’attrice Valérie Keruzoré e i figli – con un comunicato diffuso dalla sua agente Élisabeth Tanner. Cinema, è morto Tcheky Karyo, l’attore-agente che addestrò “Nikita” a diventare un killer. Resta, nella memoria di moltissimi di noi, e scolpito nell’immaginario cinematografico, il suo sguardo magnetico, capace di trasmettere un’intensità rara, con cui Karyo ha plasmato personaggi forti e fragili allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio all’attore che prestò il volto all’agente che, addestrando “Nikita” a diventare una spietata killer, toccò il cuore di mezzo mondo (video)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Addio all’ex baby attore della sitcom cult anni ’90 - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Paolo Bonacelli, l’attore che ha attraversato la storia del cinema italiano. Aveva 88 anni - X Vai su X

Addio a Paolo Bonacelli, l’attore che ha dato volto all’inquietudine e all’ironia - È morto a Roma, a 88 anni, Paolo Bonacelli, attore che ha attraversato oltre sessant’anni di cinema, teatro e televisione con rigore, inquietudine e ironia. tg24.sky.it scrive