Addio alla scrittrice Francesca Duranti

Genovatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Francesca Duranti ha rappresentato una voce di straordinaria profondità nella letteratura italiana, con una singolare capacità di raccontare le storie della borghesia con uno sguardo al tempo stesso disincantato e partecipe". Così l'assessore comunale alla Cultura, Giacomo Montanari, ricorda la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

addio scrittrice francesca durantiAddio a Francesca Duranti, una genovese protagonista della narrativa nazionale - Con i romanzi “Sogni mancini” e “L’ultimo viaggio della Canaria” aveva vinto, nel 1997 e nel 2004, il Premio letterario nazionale per la donna scrittrice ... Riporta primocanale.it

Morta la scrittrice Francesca Duranti, autrice de La casa sul lago della Luna e L'ultimo viaggio della Canaria - È morta a Lucca a 90 anni la "narratrice del sentimento" Francesca Duranti: è stata tra le autrici più amate della narrativa italiana del '900 ... Come scrive virgilio.it

addio scrittrice francesca durantiMorta la scrittrice Francesca Duranti finalista al Premio Strega con "La casa sul lago della luna" - È morta la scrittrice Francesca Duranti, tra le voci più significative della narrativa italiana della seconda metà del Novecento. Segnala ilsecoloxix.it

