Parigi, 1 novembre 2025 - Tchéky Karyo, il cacciatore tormentato de "L'orso" e l'agente mentore di Nikita nel film di Luc Besson, è morto all'età di 72 anni. L'attore francese di origini turche era malato da tempo di un tumore, ne ha dato notizia la famiglia. Il suo sguardo magnetico e la sua presenza intensa sullo schermo lo portarono alla recitazione, così aveva conseguito il diploma al Conservatorio e aveva iniziato a recitare a teatro, calcando anche il palcoscenico del Festival teatrale di Avignone. Il successo al cinema arrivò negli anni '80 con il film "L'orso" (1988) di Jean-Jacques Annaud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Tchéky Karyo, l’agente Bob di Nikita