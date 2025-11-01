Addio a Tchéky Karyo la star di Nikita e L’Orso si è spento a 72 anni

L’attore francese di origini turche Tchéky Karyo è morto in Bretagna all’età di 72 anni in seguito ad un tumore. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia – la moglie, l’attrice Valérie Keruzoré e i figli – con un comunicato diffuso dalla sua agente Élisabeth Tanner. Conosciuto per esser stato l’agente Bob in “Nikita” (1990) di Luc Besson e il cacciatore de “L’orso” (1988) di Jean-Jacques Annaud. Tchéky Karyo, il mentore in Nikita. Nato a Istanbul il 4 ottobre 1953 con il nome di Baruh Djaki Karyo, da padre ebreo sefardita e madre greco-ortodossa, si era trasferito da bambino a Parigi, dove aveva scoperto la passione per la recitazione. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Addio a Tchéky Karyo, la star di Nikita e L’Orso si è spento a 72 anni - X Vai su X

Addio a Tchéky Karyo, la star di Nikita e L’Orso si è spento a 72 anni - L’attore francese di origini turche Tchéky Karyo è morto in Bretagna all’età di 72 anni in seguito ad un tumore. Scrive open.online

È morto l’agente Bob di Nikita: addio a Tchéky Karyo, era malato da tempo - La scomparsa dell'attore di Nikita e Il favoloso mondo di Amelie è stata confermata dai suoi familiari. Secondo cinemaserietv.it