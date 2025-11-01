Addio a Michele che ha perso la vita a 42 anni
Michele Stramondo, 42enne di Caneva di Tolmezzo, ha perso la vita in seguito attacco di cuore che l'ha colpito nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre a casa sua. Appassionato di calcio, elemento storico del Campionato carnico – come raccontato sul sito dello storico torneo –, dove ha militato nel. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
