Addio a Giovannini Ha saputo raccontare gli anni più intensi dello sport pistoiese

È venuto a mancare all’età di 86 anni Rinaldo Giovannini, figura assai significativa dello sport pistoiese. Lascia la moglie Silvana e i figli Michela e Piero, oltre alle adorate nipoti Matilde, ex cestista, e Giulia. La salma è esposta alle Cappelle del Commiato della Misericordia; oggi alle 15, nella Chiesa della Misericordia, ci sarà il funerale. Di professione bancario, funzionario della Banca Nazionale dell’Agricoltura, dedicava il tempo libero alla famiglia, all’amato sport e al giornalismo sportivo. Pubblicista, fu corrispondente del Corriere dello Sport Stadio. Tra i fondatori dell’Atletica Pistoia e di Tvl, si occupò di Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

