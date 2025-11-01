Addio a Giovannini Ha saputo raccontare gli anni più intensi dello sport pistoiese

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare all’età di 86 anni Rinaldo Giovannini, figura assai significativa dello sport pistoiese. Lascia la moglie Silvana e i figli Michela e Piero, oltre alle adorate nipoti Matilde, ex cestista, e Giulia. La salma è esposta alle Cappelle del Commiato della Misericordia; oggi alle 15, nella Chiesa della Misericordia, ci sarà il funerale. Di professione bancario, funzionario della Banca Nazionale dell’Agricoltura, dedicava il tempo libero alla famiglia, all’amato sport e al giornalismo sportivo. Pubblicista, fu corrispondente del Corriere dello Sport Stadio. Tra i fondatori dell’Atletica Pistoia e di Tvl, si occupò di Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a giovannini ha saputo raccontare gli anni pi249 intensi dello sport pistoiese

© Lanazione.it - Addio a Giovannini. Ha saputo raccontare gli anni più intensi dello sport pistoiese

Argomenti simili trattati di recente

addio giovannini ha saputoAddio a Giovannini. Ha saputo raccontare gli anni più intensi dello sport pistoiese - È venuto a mancare all’età di 86 anni Rinaldo Giovannini, figura assai significativa dello sport ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Giovannini Ha Saputo