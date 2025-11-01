Addio a Francesca Duranti narratrice del sentimento | aveva 90 anni
(Adnkronos) – Morta a Lucca all’età di 90 anni la scrittrice Francesca Duranti, una delle voci più originali e raffinate della narrativa italiana del secondo Novecento, che nei suoi romanzi ha descritto l’intimità, la memoria e il disincanto di una generazione. I funerali si svolgeranno lunedì 3 novembre, alle ore 15, alla Casa del commiato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
