Addio a Francesca Duranti narratrice del sentimento | aveva 90 anni

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Morta a Lucca all’età di 90 anni la scrittrice Francesca Duranti, una delle voci più originali e raffinate della narrativa italiana del secondo Novecento, che nei suoi romanzi ha descritto l’intimità, la memoria e il disincanto di una generazione. I funerali si svolgeranno lunedì 3 novembre, alle ore 15, alla Casa del commiato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

addio a francesca duranti narratrice del sentimento aveva 90 anni

© Ildifforme.it - Addio a Francesca Duranti, narratrice del sentimento: aveva 90 anni

Scopri altri approfondimenti

Letteratura: addio a Francesca Duranti, scrittrice genovese che raccontò il disincanto della borghesia - Era figlia di Paolo Rossi, già presidente della Consulta, e viveva da molti anni in una villa a Lucca. Scrive telenord.it

Addio alla scrittrice Francesca Duranti - Tra le sue opere maggiori "La bambina" (1976) ed "Effetti personali" (1988). Da noitv.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Francesca Duranti Narratrice