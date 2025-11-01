Addio a Francesca Duranti la scrittrice dell’ironia malinconica

È morta a Lucca, all’età di novant’anni, Francesca Duranti, una delle voci più riconoscibili e personali della narrativa italiana del secondo Novecento, autrice capace di raccontare per oltre quarant’anni le fragilità, i silenzi e la borghesia del Paese con uno stile insieme ironico, malinconico e profondamente umano. Nei suoi romanzi ha attraversato il confine sottile tra intimità e memoria, scavando nei moti della coscienza con una leggerezza mai superficiale e con una precisione narrativa che l’ha resa una presenza appartata ma centrale nella letteratura italiana. I funerali si terranno lunedì 3 novembre alle 15 alla Casa del commiato della Croce Verde, lungo la via Romana a Lucca, ultima tappa di una vita divisa tra scrittura, osservazione del mondo e una discrezione che era quasi un’etica personale oltre che letteraria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

