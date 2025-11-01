Un altro tassello della memoria se ne va. L’ arcivescovo Matteo Zuppi e la Chiesa di Bologna hanno annunciato ieri la scomparsa di Caterina Fornasini (nella foto), nipote del Beato don Giovanni Fornasini e memoria storica della sua figura. Il cardinale ha espresso "vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia". L’arcivescovo aveva incontrato Caterina Fornasini in più occasioni, sia per le celebrazioni legate agli eccidi di Monte Sole, sia durante testimonianze con studenti o comunità. Don Giovanni Fornasini subì il martirio il 13 ottobre 1944 a San Martino di Caprara, al termine degli Eccidi di Monte Sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Caterina Fornasini, nipote del parroco-martire trucidato nell’eccidio nazista