Ad Affari Tuoi il dottore inganna Martina con 26 mila euro | quanti ne conteneva il suo pacco

Ad Affari Tuoi, nella puntata del 1° novembre, il dottore Pasquale Romano riesce a ingannare Martina proponendole un assegno da 26mila euro. Lei, temendo di tornare a casa a mani vuote, accetta, ma il suo pacco ne conteneva molti di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

