Acquista un drone sul web ma è una truffa | denunciato 31enne
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno concluso un’articolata investigazione che, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, ha portato alla denuncia di un 31enne italiano ritenuto il presunto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
