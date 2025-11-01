Acquista un drone sul web ma è una truffa | denunciato 31enne

Parmatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno concluso un’articolata investigazione che, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, ha portato alla denuncia di un 31enne italiano ritenuto il presunto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Acquista Drone Web 232