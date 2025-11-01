Acquisizione Inter tutto Oaktree passa in mano a Brookfield ma per la società nerazzurra non cambia nulla! Il punto

Inter News 24 Acquisizione Inter, l’arrivo del fondo canadese non modifica la proprietà né la gestione del club nerazzurro. L’acquisizione del 26% di Oaktree da parte del fondo Brookfield ha attirato l’attenzione del mondo del calcio per via della presenza dell’Inter nel portafoglio di Oaktree, ma – come spiega il Corriere dello Sport – l’operazione non cambierà nulla, almeno nel breve periodo, per la proprietà del club nerazzurro. Brookfield, che già controllava dal 2019 il 74% di Oaktree, porterà la propria quota al 100% entro i primi mesi del 2026, con un investimento da circa 3 miliardi di dollari, valutando l’intero gruppo Oaktree 11,5 miliardi. 🔗 Leggi su Internews24.com

