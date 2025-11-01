Acquedotto colabrodo? Sì è eternit
"Rifaremo l’intera condotta così da scongiurare definitivamente il problema delle rotture segnalate". Così VivaServizi dopo la protesta di un lettore del Carlino, che ha subìto per la quarta volta in sette anni una rottura della conduttura che scende verso Fabriano. "Siamo ovviamente consapevoli della problematica sollevata dal cittadino e segnalata dal Carlino – spiegano da VivaServizi –. Vogliamo rassicurare che è previsto un progetto di rifacimento dell’intera condotta, così da scongiurare definitivamente il problema delle rotture segnalate. Viva Servizi gestisce un totale di 5.200 chilometri di condotte per l’approvvigionamento di acqua potabile nel territorio servito dei 43 Comuni, per la maggior parte installate circa 50 anni fa e che quindi necessitano di sostituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
