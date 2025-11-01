Prende il via oggi la 60ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, l’evento dedicato a sua maestà, il re della tavola e protagonista assoluto di un distretto economico tra i più dinamici del centro Italia. Otto giornate di incontri, laboratori, cooking show, ricerca del tartufo, mostre, spettacoli, premi e scambi culturali con altri paesi europei. Ad aprire la cerimonia alle ore 11 al Teatro Conti sarà il sindaco Pier Luigi Grassi, con lui le autorità politiche, civili militari e religiose. Dopo le ore 17 ci sarà il riconoscimento a Max Mariola con la Ruscella d’Oro 2025. Mariola cuoco, conduttore televisivo, volto di Gambero Rosso Channel e star dei social con 3 milioni e 100mila follower su Instagram, 4 milioni su Tik Tok e circa 60 milioni di like nel suo account ufficiale @chefmaxmariola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqualagna dà il via allo spettacolo. Il tartufo bianco è il protagonista