Aci Catena gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali nel cimitero comunale | sequestrate diverse aree

Sequestrate diverse aree dopo i controlli dei Carabinieri. Un'operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Acireale, insieme agli specialisti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania (NIL), con il supporto tecnico dell' ASP – Igiene Pubblica e di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Nicolosi, ha portato alla luce gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali all'interno del cimitero comunale di Aci Catena. Verifiche a tutto campo e occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante l'ispezione, gli agenti hanno controllato le aree destinate alle tumulazioni e il cantiere per la costruzione dei nuovi loculi, estendendo i controlli anche ai rivenditori di fiori situati nel piazzale antistante il camposanto.

