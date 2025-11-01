Achille Costacurta a One More Time racconta la droga il carcere minorile il tentato suicidio i tso e la diagnosi ADHD | Ho chiesto l' eutanasia non volevo più vivere

Il figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari ripercorre la sua adolescenza complicata tra detenzione, droghe, rabbia e la diagnosi di Adhd, un tentativo di suicidio e il rapporto difficile con i genitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Achille Costacurta a One More Time racconta la droga, il carcere minorile, il tentato suicidio, i tso e la diagnosi ADHD: «Ho chiesto l'eutanasia, non volevo più vivere»

