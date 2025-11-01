Accordo sui biglietti bus At-Tiemme Spensierati | Intesa fra compagnie un passo necessario

Grazie a un’intesa fra le compagnie di trasporti pubblici At Autolinee Toscane e Tiemme, è stato stabilito che gli utenti potranno utilizzare indistintamente i biglietti delle due società nelle tratte cortonesi. Con l’aggiudicazione del "Lotto debole" alla società Tiemme, avvenuta lo scorso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Vivaticket ticketing partner dei Seagulls Genova I Seagulls Genova sono lieti di annunciare il rinnovo con Vivaticket come ticketing partner ufficiale del club. Grazie a questo accordo, la vendita e la gestione dei biglietti delle partite della Elah Acquario di Genov - facebook.com Vai su Facebook

Mezzi pubblici, spunta l’accordo. Biglietto unico per le corse dei bus. La strategia di Autolinee e Tiemme - Dopo mesi di incertezze sul fronte del trasporto pubblico locale, arriva a Cortona un’intesa che punta a mettere ordine in un panorama segnato da doppie gestioni e sistemi di bigliettazione distinti. Scrive msn.com

«Mia figlia multata mentre andava a scuola». At: «Biglietti urbani non valgono su bus extraurbani, anche se salite in città» - GROSSETO – Una cosa che forse per alcuni è scontata ma per altri no: i biglietti cittadini, sui bus extraurbani, non valgono, anche se salite in città e fate una tratta tutta interna al circuito citta ... Secondo msn.com

Atac-Moovit, c'è l'accordo: i biglietti di bus e metro si acquistano dall'app - Dopo la fase di sperimentazione (che durante il Giubileo ha coinvolto turisti provenienti da 42 Paesi), ora con Moovit è ... Segnala roma.corriere.it