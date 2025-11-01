Accordi show e mazze da golf | com’è andato realmente il viaggio di Trump in Asia

Vertici e annunci, mazze da golf e corone dorate. L’atteso viaggio di Donald Trump in Asia è stato un misto di politica e spettacolo. In cinque giorni, Trump ha attraversato la Malaysia, il Giappone e la Corea del Sud, toccando quasi ogni punto nevralgico della politica asiatica, dal commercio con la Cina alla sicurezza nel Pacifico, fino alle dispute territoriali nel Sud-Est asiatico. L’entrata trionfale di The Donald a Kuala Lumpur. La prima tappa è stata Kuala Lumpur, dove si svolgeva il vertice dell’ ASEAN. Qui Trump ha fatto la sua entrata trionfale come “uomo degli accordi”, annunciando di aver presenziato alla firma di quello che ha ribattezzato Kuala Lumpur Peace Accords. 🔗 Leggi su Lettera43.it

