Accampato davanti a un distributore automatico ha un malore durante i controlli | 55enne in ospedale
ANCONA – La sua presenza nell’area di accesso ai locali, da una decina di giorni, era stata segnalata agli agenti. Così, nella serata di ieri, la polizia ha effettuato un controllo in via Colombo, dove le forze dell’ordine hanno effettivamente trovato un uomo che aveva trovato riparo nella zona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
