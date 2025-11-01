Accampato davanti a un distributore automatico ha un malore durante i controlli | 55enne in ospedale

Anconatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – La sua presenza nell’area di accesso ai locali, da una decina di giorni, era stata segnalata agli agenti. Così, nella serata di ieri, la polizia ha effettuato un controllo in via Colombo, dove le forze dell’ordine hanno effettivamente trovato un uomo che aveva trovato riparo nella zona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Milano, coltellate al distributore automatico: “Quella notte pensavo fosse finita”. Aggressore tradito dal tatuaggio - Milano – La lite davanti a un distributore automatico di via Rembrandt, a un passo da piazzale Siena. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Accampato Davanti Distributore Automatico