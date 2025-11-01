Accadde oggi | 1 novembre la nascita della Juventus

I tredici giovani che appartenevano alla squadra inizialmente scelsero come sede il retrobottega di un’officina ciclistica situata in corso Re Umberto, a Torino Il 1° novembre 1897 un gruppo di studenti torinesi del Liceo Classico Massimo d’Azeglio, appassionati al gioco inglese del football, in . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 1 novembre, la nascita della Juventus

