Abuso di alcol | sette i giovanissimi finiti in pronto soccorso

Sono sette le persone soccorse dal personale sanitario dell'emergenza urgenza aretina per abuso di alcol durante la notte di Halloween. Il 118 ha effettuato interventi sia in città che nelle vallate. Ad Arezzo due ragazze, minorenni, e due ragazzi di 21 e 24 anni sono stati soccorsi per strada e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

