Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante ad una coppia | la figlia scopre su internet i suoi precedenti e lo allontana

BELLUNO - Ha violentato otto anziane nella casa di riposo dove lavorava, torna a fare il badante. Viene scoperto dalla figlia della coppia di cui si prendeva cura. «Mi è crollato il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante ad una coppia: la figlia scopre su internet i suoi precedenti e lo allontana

