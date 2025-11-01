A1 donne Conegliano schiaccia Bergamo 3-1 Ed è prima da sola
In Lombardia le venete battono in rimonta le padrone di casa. Buona prova dell'opposta Adigwe. Domani Novara-Scandicci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli eventi di novembre al Teatro Accademia Sabato 22 novembre ore 21:00 MALIKA AYANE, EDOARDO PURGATORI, FILIPPO CONTRI - Brokeback Mountain Conegliano Biglietti disponibili alla biglietteria, online su vivaticket e nelle rivendite autorizzat - facebook.com Vai su Facebook
A1 donne, Conegliano schiaccia Bergamo 3-1. Ed è prima da sola - Ci mette un set Conegliano a trovare il suo ritmo in una partita in cui Santarelli schiera Adigwe titolare per dare fiato a Haak e con la diagonale di schiacciatrici Sillah- gazzetta.it scrive
A1 donne: Paola Egonu trascina la Vero Volley alla prima da capitana, Conegliano rischia grosso ma batte la UYBA - Si è giocata lunedì sera la prima giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallavolo, che ha riservato non poche emozioni. Scrive msn.com
A1 donne: Conegliano schianta Novara, Chieri e Perugia ok - Le tricolori espugnano il campo dell'Igor ancora senza Tolok con un secco 3- Si legge su msn.com