A Tale e Quale Show anche Malgioglio rapito da Samuele Cavallo Carlo Conti | È quasi un evento storico

L'esibizione di Samuele Cavallo viene accolta dal favore di pubblico e giuria, compreso Malgioglio che per una volta si sbottona davanti a una delle esibizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Io penso positivo... perché oggi è venerdì e c'è #TaleeQualeShow Quarto giudice Sergio Friscia. #Rai1 #CarloConti Sergio Friscia - facebook.com Vai su Facebook

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #taleequaleshow Secondo voi chi arriverà sul podio? domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

A Tale e Quale Show anche Malgioglio rapito da Samuele Cavallo, Carlo Conti: “È quasi un evento storico” - L'esibizione di Samuele Cavallo viene accolta dal favore di pubblico e giuria, compreso Malgioglio che per una volta si sbottona davanti a una delle esibizioni ... Secondo fanpage.it

Malgioglio discute con Alessia Marcuzzi e affonda le Donatella a Tale e Quale Show: “Cantato? Hanno ragliato” - A Tale e Quale Show, battibecco in diretta tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Lo riporta fanpage.it

Tale e Quale Show 2025, un famoso comico e attore siciliano come quarto giurato della sesta puntata – (Anteprima) - Ultimo giorno di ottobre per la sesta puntata dell’edizione 2025 di Tale e quale show in onda proprio nella sera di Halloween. Scrive affaritaliani.it