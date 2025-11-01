A spasso nonostante i domiciliari 21enne dietro le sbarre

Casertanews.it | 1 nov 2025

Aggravamento della misura per Domenico Coppola, 21enne di Casal di Principe già ai domiciliari dopo esser stato beccato dai carabinieri della locale compagnia a bordo di una Hyundai Atos con droga e un'arma.Il provvedimento è stato richiesto dai militari per via della violazione delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

