A spasso nonostante i domiciliari 21enne dietro le sbarre
Aggravamento della misura per Domenico Coppola, 21enne di Casal di Principe già ai domiciliari dopo esser stato beccato dai carabinieri della locale compagnia a bordo di una Hyundai Atos con droga e un'arma.Il provvedimento è stato richiesto dai militari per via della violazione delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
