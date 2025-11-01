Secondo le analisi del Future Urban Legacy Lab del Politecnico di Torino, i ricavi generati in Italia dagli affitti brevi sono passati da 2,6 miliardi nel 2017 a oltre 8,8 miliardi nel 2024, con la prospettiva di superare la soglia dei 9 miliardi nel 2025. Si tratta di una crescita del 250% in soli sette anni, che nessun altro comparto economico nazionale può vantare in questo periodo di stagnazione produttiva e salariale. G li host, ovvero i soggetti che mettono in affitto appartamenti o stanze sulle piattaforme digitali. In Italia, secondo le stime più aggiornate, sono circa 350 mila, e gestiscono in media 2,1 immobili ciascuno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - A quanto ammontano gli incassi in Italia per gli affitti brevi