A Parigi Sinner c' è e potrebbe anche tornare numero 1
Non gli era mai accaduto di andare così bene al Masters 1000 di Parigi: Jannik Sinner è per la prima volta in semifinale, che giocherà oggi contro Alexander Zverev, a pochissimi giorni dalla finale (vinta) di Vienna. Il numero 2 al mondo ieri ha battuto l'americano Ben Shelton in poco più di un'ora di gioco, mentre il tedesco, numero 3 al mondo, ha superato Medvedev in rimonta. Ma qui a Parigi è sempre una storia a sé e Jannik non nasconde qualche difficoltà di gioco.
