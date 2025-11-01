a palagiano carabinieri con i cittadini per difendersi dalle truffe

Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi, presso l’auditorium «Don Vincenzo Paradiso» di Palagianello, la parrocchia “Regina del Santo Rosario”, guidata da Don Gianni Magistro, ha promosso un importante momento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione delle truffe, in particolare quelle che colpiscono la fascia anziana della popolazione. Hanno preso parte all’incontro il Maggiore Fausto Mazzotta, Comandante della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, l’avv. Antonio Maria La Scala, docente universitario, e la dott.ssa Graziella Iennuso, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

