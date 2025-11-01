A novembre il bonus elettrodomestici contributo fino a 200 euro | ecco come richiederlo e a chi spetta

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonus elettrodomestici 2025: cos'è e quando arriva Si potrà a breve accedere al bonus elettrodomestici 2025, che offre fino a 200 euro per l’acquisto di un nuovo apparecchio. Purchè prodotto in Europa. Si potrà presentare domanda a partire dalla metà di novembre 2025. Approfondisci qui le informazioni ufficiali del MIMIT Importi, percentuali e limiti Il nuovo bonus coprirà fino al 30% del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

a novembre il bonus elettrodomestici contributo fino a 200 euro ecco come richiederlo e a chi spetta

