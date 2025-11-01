A Napoli il Como spreca un rigore con Morata ma ottiene un prezioso pareggio
Una sfida al vertice con un grande Como sceso in campo battagliero e per nulla intimorito questa per affrontare il Napoli di Conte al Maradona. Partenopei che partono subito aggressivi con i lariani che non si scompongono nonostante l'infortunio alla caviglia accorso all'8' a Kempf, sostituito. 🔗 Leggi su Quicomo.it
