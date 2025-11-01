A Monza sono già comparse le luminarie di Natale
A Monza si inizia a respirare l’aria di Natale. Nella mattinata di venerdì 31 ottobre gli operai erano impegnati nell’installazione delle luminarie nelle vie del centro. Così che nella sera di Halloween la via Italia era già addobbata a festa anche se – lo precisiamo – le luci non erano state. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anche al carcere di Monza la situazione è ormai insostenibile. Ho visitato la struttura insieme ad alcuni colleghi: a fronte di una capienza di 450 detenuti sono attualmente presenti oltre 720 persone. Un sovraffollamento che pesa sul personale e rende difficile - facebook.com Vai su Facebook