A Milano in bici si rischia la vita tutti i giorni
Quelli con i tram fanno notizia, ma la maggior parte degli incidenti ciclistici avvengono con le autovetture. Alcune perfino fuggono senza prestare soccorso, nonostante l’alta probabilità di essere immortalate dalle telecamere. Secondo i dati Istat nel 2024 a Milano gli episodi mortali sono stati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Critical Mass #criticalmass #milano 30.10.2025 #bici #mobilitasostenibile #mobilita #halloweenparty #halloween2025 - facebook.com Vai su Facebook
Non incatenare la bici al palo, potresti ricevere una multa - In alcune città italiane multe salate per chi parcheggia la bici fuori dalle rastrelliere, tra polemiche sulla carenza di spazi dedicati ... Si legge su virgilio.it
Milano invasa da migliaia di ciclisti alla conquista di strade e parchi. Ecco la Mille Mila Bici, “la pedalata più grande d’Italia” - Milano, 5 ottobre 2025 – Milano oggi si è trasformata in una gigantesca festa a pedali grazie all’iniziativa “Mille Mila Bici 2025 – Che Bellezza in Bicicletta! Lo riporta ilgiorno.it