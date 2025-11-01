A Magenta le campane suonano alle 6 | malumore tra i nottambuli

Immaginate di essere svegliati tutte le mattine alle 6 dai rintocchi delle campane. È quello che succede a Magenta, nel Milanese, con polemiche senza fine e anni di petizioni promosse dai "nottambuli". Ma ora il sagrestano tranquillizza: "Da due settimane le campane suonano alle 7, quelle delle 6 sono state cancellate". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a magenta le campane suonano alle 6 malumore tra i nottambuli

© Tgcom24.mediaset.it - A Magenta le campane suonano alle 6: malumore tra i nottambuli

